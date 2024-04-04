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福島県沖でM6.0の地震が発生、最大震度4の揺れ
福島県沖でM6.0の地震が発生、最大震度4の揺れ
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日本時間の12時16分、福島県沖でマグニチュード6.0の地震が発生した。 2024年4月4日, Sputnik 日本
2024-04-04T12:30+0900
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震源の深さは40キロ、この地震で岩手県、宮城県、福島県では震度4の揺れが確認された。東京では震度2の揺れだった。この地震による津波の心配はない。
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福島県沖でM6.0の地震が発生、最大震度4の揺れ
2024年4月4日, 12:30 (更新: 2024年4月4日, 13:42)
日本時間の12時16分、福島県沖でマグニチュード6.0の地震が発生した。
震源の深さは40キロ、この地震で岩手県、宮城県、福島県では震度4の揺れが確認された。東京では震度2の揺れだった。この地震による津波の心配はない。