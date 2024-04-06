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アルメニアが部隊を国境に移動＝アゼルバイジャン・メディア
アルメニアが部隊を国境に移動＝アゼルバイジャン・メディア
Sputnik 日本
アルメニアが隣国アゼルバイジャンとの国境に部隊を移動させ、兵力を集中させている。アゼルバイジャン・メディアが報じた。 2024年4月6日, Sputnik 日本
2024-04-06T07:52+0900
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アルメニア側はアゼルバイジャンの飛び地、ナヒチェヴァン自治共和国東部のザンゲズル山脈（アルメニア南部のシュニク地方）方面に兵力を集中させているとのこと。ナヒチェヴァン自治共和国はアルメニアとイランに挟まれている。\アゼルバイジャン側からの照会にアルメニア側は応じていない。
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アルメニアが部隊を国境に移動＝アゼルバイジャン・メディア
2024年4月6日, 07:52 (更新: 2024年4月6日, 08:12)
アルメニアが隣国アゼルバイジャンとの国境に部隊を移動させ、兵力を集中させている。アゼルバイジャン・メディアが報じた。
アルメニア側はアゼルバイジャンの飛び地、ナヒチェヴァン自治共和国東部のザンゲズル山脈（アルメニア南部のシュニク地方）方面に兵力を集中させているとのこと。ナヒチェヴァン自治共和国はアルメニアとイランに挟まれている。
\アゼルバイジャン側からの照会にアルメニア側は応じていない。