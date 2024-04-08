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ラブロフ外相が北京に到着 中国公式訪問

ラブロフ外相が北京に到着 中国公式訪問

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ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相が8日午前、中国・北京に到着した。ラブロフ外相は9日までの日程で北京に滞在し、中国の王毅外相と会談する予定。 2024年4月8日, Sputnik 日本

2024-04-08T11:10+0900

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両外相は、二国間協力や交流、国連、BRICS、上海協力機構、G20における取り組みのほか、ウクライナ危機やアジア太平洋地域の情勢を含む地域問題についても協議することが予定されている。

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