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AUKUSが中国抑止の目的でインド太平洋地域における新
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パートナーを誘導を計画中というフィナンシャルタイムズ紙の記事について、モスクワ大学アジア・アフリカ国際大学の東洋学者アレクセイ・マスロフ氏はスプートニクからの取材に米英豪の三国軍事同盟の拡大計画をコメントした。 2024年4月8日, Sputnik 日本
2024-04-08T05:15+0900
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AUKUSが中国抑止の目的でインド太平洋地域における新
パートナーを誘導を計画中というフィナンシャルタイムズ紙の記事について、モスクワ大学アジア・アフリカ国際大学の東洋学者アレクセイ・マスロフ氏はスプートニクからの取材に米英豪の三国軍事同盟の拡大計画をコメントした。
「反中同盟の創設に関する問題は常に持ち上がっている。もし何らかの戦争行動が起きたら、アジア経済全体が崩壊する。これは中国に限らない。台湾、豪州、ニュージーランド、東南アジア諸国もそうだ。これは多くの人を憂慮させているのは、この地域には巨大な複数の交易路が集中しているからである」