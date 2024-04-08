AUKUSが中国抑止の目的でインド太平洋地域における新

「反中同盟の創設に関する問題は常に持ち上がっている。もし何らかの戦争行動が起きたら、アジア経済全体が崩壊する。これは中国に限らない。台湾、豪州、ニュージーランド、東南アジア諸国もそうだ。これは多くの人を憂慮させているのは、この地域には巨大な複数の交易路が集中しているからである」