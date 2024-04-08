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露軍Su34、滑空爆弾「FAB500」でウクライナ軍指揮所を攻撃
露軍Su34、滑空爆弾「FAB500」でウクライナ軍指揮所を攻撃
Sputnik 日本
露国防省は8日、露軍のSu34戦闘機 が南ドネツク方面にあるウクライナ軍の指揮所を、滑空爆弾「FAB500」で攻撃する映像を公開した。 2024年4月8日, Sputnik 日本
2024-04-08T19:12+0900
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「FAB500」には特別な誘導装置が備え付けられており、敵の防空 ミサイルの射程外からの攻撃が可能となっている。
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露軍Su34、滑空爆弾「FAB500」でウクライナ軍指揮所を攻撃
露国防省は8日、露軍のSu34戦闘機 が南ドネツク方面にあるウクライナ軍の指揮所を、滑空爆弾「FAB500」で攻撃する映像を公開した。
「FAB500」には特別な誘導装置が備え付けられており、敵の防空 ミサイルの射程外からの攻撃が可能となっている。