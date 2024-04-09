https://sputniknews.jp/20240409/18143119.html

岸田首相、米ワシントンに到着

岸田首相、米ワシントンに到着

Sputnik 日本

岸田文雄首相は現地時間8日午後（日本時間9日午前）、政府専用機で米ワシントンに到着した。 2024年4月9日, Sputnik 日本

2024-04-09T07:57+0900

2024-04-09T07:57+0900

2024-04-09T07:57+0900

米国

政治

国内

岸田文雄

ジョー・バイデン

日米関係

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/04/09/18143190_0:0:1616:909_1920x0_80_0_0_8a782f52e9dbd3ca229953e7da787c00.jpg

岸田首相は現地時間10日（日本時間11日未明）、ホワイトハウスでバイデン米大統領との日米首脳会談に臨む。その後、公式晩餐会に出席する。日本の首相による国賓待遇での訪米は2015年の安倍元首相以来、9年ぶり。

https://sputniknews.jp/20240408/18138012.html

国内

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

米国, 政治, 国内, 岸田文雄, ジョー・バイデン, 日米関係