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岸田首相、米ワシントンに到着
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岸田文雄首相は現地時間8日午後（日本時間9日午前）、政府専用機で米ワシントンに到着した。 2024年4月9日, Sputnik 日本
2024-04-09T07:57+0900
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岸田首相は現地時間10日（日本時間11日未明）、ホワイトハウスでバイデン米大統領との日米首脳会談に臨む。その後、公式晩餐会に出席する。日本の首相による国賓待遇での訪米は2015年の安倍元首相以来、9年ぶり。
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米国, 政治, 国内, 岸田文雄, ジョー・バイデン, 日米関係
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岸田首相、米ワシントンに到着
岸田文雄首相は現地時間8日午後（日本時間9日午前）、政府専用機で米ワシントンに到着した。
岸田首相は現地時間10日（日本時間11日未明）、ホワイトハウスでバイデン米大統領との日米首脳会談に臨む。その後、公式晩餐会に出席する。
日本の首相による国賓待遇での訪米は2015年の安倍元首相以来、9年ぶり。