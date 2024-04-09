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ラブロフ露外相、中国の習主席と面会
ラブロフ露外相、中国の習主席と面会
Sputnik 日本
中国を訪問中のセルゲイ・ラブロフ外相は9日、中国の習近平国家主席と面会した。 2024年4月9日, Sputnik 日本
2024-04-09T17:38+0900
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面会は北京の人民大会堂で行われている。同日、これまでにラブロフ外相は、王毅外相との露中外相会談を行っていた。
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ラブロフ露外相、中国の習主席と面会
© SNS習近平主席とラブロフ外相
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中国を訪問中のセルゲイ・ラブロフ外相は9日、中国の習近平国家主席と面会した。
面会は北京の人民大会堂で行われている。
同日、これまでにラブロフ外相は、王毅外相との露中外相会談を行っていた。