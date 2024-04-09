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ウクライナが露ブリャンスク州を砲撃 子連れの女性が死亡 負傷3人
ウクライナが露ブリャンスク州を砲撃 子連れの女性が死亡 負傷3人
Sputnik 日本
ウクライナ軍の砲撃により露ブリャンスク州クリモヴォ村で女性と子どもが死亡。同州ボゴマズ知事が発表。この他、3人が負傷。 2024年4月9日, Sputnik 日本
2024-04-09T21:27+0900
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ボゴマズ知事の話では、爆発の結果、民家に引火し火災が発生。乗用車数台が損傷。現場では緊急サービスが作業を行っている。
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ウクライナ軍の砲撃により露ブリャンスク州クリモヴォ村で女性と子どもが死亡。同州ボゴマズ知事が発表。この他、3人が負傷。
ボゴマズ知事の話では、爆発の結果、民家に引火し火災が発生。乗用車数台が損傷。現場では緊急サービスが作業を行っている。