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モスクワテロは米国、NATOの高官が資金援助 露捜査委員会が刑事事件の書類送検
モスクワテロは米国、NATOの高官が資金援助 露捜査委員会が刑事事件の書類送検
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ロシア連邦捜査委員会は、#モスクワテロ 事件後の露下院議員からの要請を受け、米国、NATO諸国の高官がテロへの資金援助を行った刑事事件としての書類を送検した。 2024年4月9日, Sputnik 日本
2024-04-09T22:41+0900
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ロシア捜査委員会はまた、 ウクライナの石油ガス会社「ブリスマ・ホルディングス」をはじめとする商業組織を通じて送金された資金が、ロシアでの複数のテロ攻撃に使用されたと報告した。ジョー・バイデン現米大統領の息子であるハンター・バイデン氏は、2014年5月、「ブリスマ・ホルディングス」社の取締役会の一員に就任し、数年間、その地位にとどまっていた。
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モスクワテロは米国、NATOの高官が資金援助 露捜査委員会が刑事事件の書類送検
2024年4月9日, 22:41 (更新: 2024年4月9日, 23:01)
ロシア連邦捜査委員会は、#モスクワテロ 事件後の露下院議員からの要請を受け、米国、NATO諸国の高官がテロへの資金援助を行った刑事事件としての書類を送検した。
ロシア捜査委員会はまた、 ウクライナの石油ガス会社「ブリスマ・ホルディングス」をはじめとする商業組織を通じて送金された資金が、ロシアでの複数のテロ攻撃に使用されたと報告した。ジョー・バイデン現米大統領の息子であるハンター・バイデン氏は、2014年5月、「ブリスマ・ホルディングス」社の取締役会の一員に就任し、数年間、その地位にとどまっていた。