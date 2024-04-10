日本
ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ウクライナでの露特別軍事作戦
ロシアは2022年2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特別作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://sputniknews.jp/20240410/18151454.html
米国　麻薬取引で服役中の中南米人らをウクライナの戦地へ＝露対外情報庁
米国　麻薬取引で服役中の中南米人らをウクライナの戦地へ＝露対外情報庁
Sputnik 日本
米国の民間軍事会社は、米国内の刑務所で服役中のメキシコ人およびコロンビア人の麻薬カルテルの犯罪者らをウクライナの紛争地へ送り込み、ウクライナ側について戦わせるためにリクルートを開始した。 ロシア対外情報庁が明らかにした。 2024年4月10日, Sputnik 日本
2024-04-10T00:03+0900
2024-04-10T00:03+0900
ウクライナでの露特別軍事作戦
米国
ロシア
ウクライナ
国際
軍事
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/01/17/17883945_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b2da4ad67c489e0b3314915fe9808bb.jpg
ロシア対外情報庁は、外国人服役者による初の傭兵団はこの夏にもウクライナへ派兵される。リクルートされるメキシコ人、コロンビア人は数百人規模に上る。
ウクライナ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/01/17/17883945_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_7cdd8389668b3e22334afe0f06a33627.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
米国, ロシア, ウクライナ, 国際, 軍事
米国, ロシア, ウクライナ, 国際, 軍事

米国　麻薬取引で服役中の中南米人らをウクライナの戦地へ＝露対外情報庁

2024年4月10日, 00:03
© AP Photo / LIBKOS米国　麻薬取引で服役中の中南米人らをウクライナの戦地へ＝露対外情報庁
米国　麻薬取引で服役中の中南米人らをウクライナの戦地へ＝露対外情報庁 - Sputnik 日本, 1920, 10.04.2024
© AP Photo / LIBKOS
サイン
米国の民間軍事会社は、米国内の刑務所で服役中のメキシコ人およびコロンビア人の麻薬カルテルの犯罪者らをウクライナの紛争地へ送り込み、ウクライナ側について戦わせるためにリクルートを開始した。 ロシア対外情報庁が明らかにした。
ロシア対外情報庁は、外国人服役者による初の傭兵団はこの夏にもウクライナへ派兵される。リクルートされるメキシコ人、コロンビア人は数百人規模に上る。
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала