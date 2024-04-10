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米国 麻薬取引で服役中の中南米人らをウクライナの戦地へ＝露対外情報庁
米国 麻薬取引で服役中の中南米人らをウクライナの戦地へ＝露対外情報庁
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米国の民間軍事会社は、米国内の刑務所で服役中のメキシコ人およびコロンビア人の麻薬カルテルの犯罪者らをウクライナの紛争地へ送り込み、ウクライナ側について戦わせるためにリクルートを開始した。 ロシア対外情報庁が明らかにした。 2024年4月10日, Sputnik 日本
2024-04-10T00:03+0900
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ロシア対外情報庁は、外国人服役者による初の傭兵団はこの夏にもウクライナへ派兵される。リクルートされるメキシコ人、コロンビア人は数百人規模に上る。
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米国 麻薬取引で服役中の中南米人らをウクライナの戦地へ＝露対外情報庁
米国の民間軍事会社は、米国内の刑務所で服役中のメキシコ人およびコロンビア人の麻薬カルテルの犯罪者らをウクライナの紛争地へ送り込み、ウクライナ側について戦わせるためにリクルートを開始した。 ロシア対外情報庁が明らかにした。
ロシア対外情報庁は、外国人服役者による初の傭兵団はこの夏にもウクライナへ派兵される。リクルートされるメキシコ人、コロンビア人は数百人規模に上る。