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大洪水が起きたオレンブルグでボランティア団体が動物の保護活動行う
大洪水が起きたオレンブルグでボランティア団体が動物の保護活動行う
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大洪水が起きた露オレンブルグ州オルスク市の浸水地域では、ボランティア団体がペットの保護活動 を行っている。 2024年4月10日, Sputnik 日本
2024-04-10T08:20+0900
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大洪水に見舞われたオルスク市ではウラル川の水位が次第に下がっていることから、同市のワシリー・コズピツァ市長は洪水のピークを越えたとする声明を表した。これから生活再建に向けた動きが始まるようだ。
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大洪水が起きたオレンブルグでボランティア団体が動物の保護活動行う
2024年4月10日, 08:20 (更新: 2024年4月10日, 09:19)
大洪水が起きた露オレンブルグ州オルスク市の浸水地域では、ボランティア団体がペットの保護活動 を行っている。
大洪水に見舞われたオルスク市ではウラル川の水位が次第に下がっていることから、同市のワシリー・コズピツァ市長は洪水のピークを越えたとする声明を表した。