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訪米した岸田首相、無名戦士の墓で献花
訪米した岸田首相、無名戦士の墓で献花
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米国に到着した岸田首相は最初の公式日程として、首都ワシントンD.C.にある戦没者慰霊施設「アーリントン国立墓地」を訪問、無名戦士の墓で献花を行った。首相官邸が公式アカウントで写真や動画を公開している。 2024年4月10日, Sputnik 日本
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アーリントン国立墓地には南北戦争、第一次世界大戦、第二次世界大戦、朝鮮戦争、ベトナム戦争などの戦没者がまつられている。
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訪米した岸田首相、無名戦士の墓で献花
2024年4月10日, 10:43 (更新: 2024年4月10日, 10:48)
米国に到着した岸田首相は最初の公式日程として、首都ワシントンD.C.にある戦没者慰霊施設「アーリントン国立墓地」を訪問、無名戦士の墓で献花を行った。首相官邸が公式アカウントで写真や動画を公開している。
アーリントン国立墓地には南北戦争、第一次世界大戦、第二次世界大戦、朝鮮戦争、ベトナム戦争などの戦没者がまつられている。