https://sputniknews.jp/20240410/18155671.html

米国務省、ウクライナへのミサイル部品の売却容認

米国務省、ウクライナへのミサイル部品の売却容認

Sputnik 日本

米国務省はウクライナ支援として、1億3800万ドル（約210億円）規模の地対空ミサイルシステム「ホーク・フェーズ3」の部品売却を承認し、議会に通達した。9日、米国防総省が発表した 2024年4月10日, Sputnik 日本

2024-04-10T17:26+0900

2024-04-10T17:26+0900

2024-04-10T17:26+0900

米国

ロシア

政治

ウクライナ

米国防総省・ペンタゴン

nato

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/04/0a/18155655_0:197:2560:1637_1920x0_80_0_0_d5f42d71e9ea3660e9aae2c183845a71.jpg

国防総省によると、ウクライナ側からの要請があった。ブリンケン国務長官は、売却に緊急性があると認めたとしている。米国側は今回の売却は、「地域の軍事バランスを崩すものではない」と主張している。 ロシア側はこれまで、ウクライナへの武器支援は問題解決を阻害し、NATO諸国を紛争に引き込みかねない「火遊び」だとの見解を示している。

ウクライナ

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

米国, ロシア, 政治, ウクライナ, 米国防総省・ペンタゴン, nato