https://sputniknews.jp/20240410/18155671.html
米国務省、ウクライナへのミサイル部品の売却容認
米国務省、ウクライナへのミサイル部品の売却容認
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米国務省はウクライナ支援として、1億3800万ドル（約210億円）規模の地対空ミサイルシステム「ホーク・フェーズ3」の部品売却を承認し、議会に通達した。9日、米国防総省が発表した 2024年4月10日, Sputnik 日本
2024-04-10T17:26+0900
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国防総省によると、ウクライナ側からの要請があった。ブリンケン国務長官は、売却に緊急性があると認めたとしている。米国側は今回の売却は、「地域の軍事バランスを崩すものではない」と主張している。 ロシア側はこれまで、ウクライナへの武器支援は問題解決を阻害し、NATO諸国を紛争に引き込みかねない「火遊び」だとの見解を示している。
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米国務省、ウクライナへのミサイル部品の売却容認
米国務省はウクライナ支援として、1億3800万ドル（約210億円）規模の地対空ミサイルシステム「ホーク・フェーズ3」の部品売却を承認し、議会に通達した。9日、米国防総省が発表した
国防総省によると、ウクライナ側からの要請があった。ブリンケン国務長官は、売却に緊急性があると認めたとしている。
米国側は今回の売却は、「地域の軍事バランスを崩すものではない」と主張している。
ロシア側はこれまで、ウクライナへの武器支援は問題解決を阻害し、NATO諸国を紛争に引き込みかねない「火遊び」だとの見解を示している。