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ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ウクライナでの露特別軍事作戦
ロシアは2022年2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特別作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://sputniknews.jp/20240410/18157324.html
テレビ撮影班が砲撃にさらされる　ルガンスク人民共和国が発表
テレビ撮影班が砲撃にさらされる　ルガンスク人民共和国が発表
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テレビチャンネル「ヴェスチ・ルガンスク」の撮影班が、クレミンナヤ方面で砲撃にさらされた。#ルガンスク 人民共和国の当局が発表した。 2024年4月10日, Sputnik 日本
2024-04-10T20:29+0900
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ウクライナでの露特別軍事作戦
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「ヴェスチ・ルガンスク」のオペレーターが足を負傷、医師の治療を受けるため搬送された。特派員は打撲傷を受けた。
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ウクライナ, ロシア, 軍事, 災害・事故・事件
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テレビ撮影班が砲撃にさらされる　ルガンスク人民共和国が発表

2024年4月10日, 20:29
© Sputnik / Stringer / メディアバンクへ移行テレビ撮影班が砲撃にさらされる　ルガンスク人民共和国が発表
テレビ撮影班が砲撃にさらされる　ルガンスク人民共和国が発表 - Sputnik 日本, 1920, 10.04.2024
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テレビチャンネル「ヴェスチ・ルガンスク」の撮影班が、クレミンナヤ方面で砲撃にさらされた。#ルガンスク 人民共和国の当局が発表した。
「ヴェスチ・ルガンスク」のオペレーターが足を負傷、医師の治療を受けるため搬送された。特派員は打撲傷を受けた。
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