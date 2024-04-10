https://sputniknews.jp/20240410/18157324.html
テレビ撮影班が砲撃にさらされる ルガンスク人民共和国が発表
テレビ撮影班が砲撃にさらされる ルガンスク人民共和国が発表
Sputnik 日本
テレビチャンネル「ヴェスチ・ルガンスク」の撮影班が、クレミンナヤ方面で砲撃にさらされた。#ルガンスク 人民共和国の当局が発表した。 2024年4月10日, Sputnik 日本
2024-04-10T20:29+0900
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「ヴェスチ・ルガンスク」のオペレーターが足を負傷、医師の治療を受けるため搬送された。特派員は打撲傷を受けた。
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「ヴェスチ・ルガンスク」のオペレーターが足を負傷、医師の治療を受けるため搬送された。特派員は打撲傷を受けた。