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日米首脳会談の準備進む
日米首脳会談の準備進む
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ホワイトハウスでは岸田首相を迎える最終準備が進んでいる。スプートニク特派員がその様子を撮影した。敷地内では伝統的な日本の音楽が流れ、軍関係者はパレードの準備を行っている。 2024年4月10日, Sputnik 日本
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日米首脳会談は、日本時間11日未明にホワイトハウスで行われる。
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国内, 国際, 米国, 岸田文雄, ジョー・バイデン, 訪問
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日米首脳会談の準備進む
2024年4月10日, 23:42 (更新: 2024年4月10日, 23:44)
ホワイトハウスでは岸田首相を迎える最終準備が進んでいる。スプートニク特派員がその様子を撮影した。敷地内では伝統的な日本の音楽が流れ、軍関係者はパレードの準備を行っている。
日米首脳会談は、日本時間11日未明にホワイトハウスで行われる。