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【図説】過去2年に起きた大地震
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2024年はすでに大きな地震が2回起きており、多数の犠牲者が出ている。1つ目は令和6年能登半島地震（1月1日）、2つ目は 花蓮地震 （4月3日）。スプートニクは、過去2年間に地球上で発生した最大規模の地震をインフォグラフィックでまとめた。 2024年4月10日, Sputnik 日本
2024-04-10T23:08+0900
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【図説】過去2年に起きた大地震

2024年4月10日, 23:08
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2024年はすでに大きな地震が2回起きており、多数の犠牲者が出ている。1つ目は令和6年能登半島地震（1月1日）、2つ目は 花蓮地震 （4月3日）。スプートニクは、過去2年間に地球上で発生した最大規模の地震をインフォグラフィックでまとめた。
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