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ニュースを見逃した方のために 過去24時間の国際報道ダイジェスト
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世界では毎日様々な出来事が起こっている。ここでは今日の国際ニュースをダイジェストでお届けする。 2024年4月10日, Sputnik 日本
2024-04-10T01:15+0900
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ニュースを見逃した方のために 過去24時間の国際報道ダイジェスト
世界では毎日様々な出来事が起こっている。ここでは今日の国際ニュースをダイジェストでお届けする。
ラブロフ露外相が北京で中国の王毅外相と会談。ラブロフ外相は、ロシアの利益を無視した形で行われるウクライナについての会合を露中が無意味とみなしたことを明らかにした。
岸田首相がワシントン入り。上川陽子外相も明日のワシントンでの日米首脳会談に同席する。
ラブロフ外相は、ウクライナはザポロジエ原発への攻撃の責任逃れはできないと述べた。
米国、英国、オーストラリアは「AUKUS」に、日本との協力を検討している。
洪水による避難者の数は、オレンブルグ州オルスク市で約2500人、クルガン州では約690人に達した。ロシア非常事態省のクレンコフ長官は洪水の現場で作業を行うためにオレンブルグ州入り。