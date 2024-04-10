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ニュースを見逃した方のために 過去24時間の国際報道ダイジェスト
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世界では毎日様々な出来事が起こっている。ここでは今日の国際ニュースをダイジェストでお届けする。 2024年4月10日, Sputnik 日本
2024-04-10T22:25+0900
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米国, 国際, ジョー・バイデン, ウクライナ, 政治, 国内, 岸田文雄
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ニュースを見逃した方のために 過去24時間の国際報道ダイジェスト
世界では毎日様々な出来事が起こっている。ここでは今日の国際ニュースをダイジェストでお届けする。
米国を訪れている岸田首相は最初の公式日程として、首都ワシントンD.C.にある戦没者慰霊施設「アーリントン国立墓地」を訪問し、無名戦士の墓で献花を行った。岸田氏はバイデン米大統領夫妻の招待を受けて非公式の夕食会にも出席した。日本時間11日にはバイデン氏との首脳会談に臨む。防衛面での協力の深化に加え、経済安全保障や宇宙など幅広い分野での連携強化を確認する見通し。
米国務省はウクライナ支援として、1億3800万ドル（約210億円）規模の地対空ミサイル システム「ホーク・フェーズ3」の部品売却を承認し、議会に通達した。
米国のオースティン国防長官は、ロシアの製油所に対するウクライナの攻撃は世界のエネルギー生産に脅威をもたらしていると述べた。
モルドバ政府が南部ガガウズ自治区の独立宣言に軍事的手段で反応した場合、ガガウズはロシアを含むすべての国に支援を求めるだろう。ガガウズ自治区のグツル首長がスプートニクに語った。