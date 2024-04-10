https://sputniknews.jp/20240410/3-18156198.html
露宇宙ロケット、打ち上げ再延期 あす、3度目のチャレンジ
露宇宙ロケット、打ち上げ再延期 あす、3度目のチャレンジ
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ロシアの重量級宇宙ロケット「アンガラA5」の打ち上げは10日、前日に続き再び中止となった。極東アムール州のボストチヌイ宇宙基地から、スプートニク特派員が伝えた。 2024年4月10日, Sputnik 日本
2024-04-10T19:35+0900
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「アンガラA5」の打ち上げは当初、9日に予定されていたが、加圧システムのトラブルで直前で中止となり、10日に延期されていた。露国営宇宙企業「ロスコスモス」のボリソフ社長によると、10日の中止の原因は、エンジン起動制御システムのエラー。次の打ち上げは翌11日に予定されており、「三度目の正直」での打ち上げ成功を目指す。
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ロシアの重量級宇宙ロケット「アンガラA5」の打ち上げは10日、前日に続き再び中止となった。極東アムール州のボストチヌイ宇宙基地から、スプートニク特派員が伝えた。
「アンガラA5」の打ち上げは当初、9日に予定されていたが、加圧システムのトラブルで直前で中止となり、10日に延期されていた。
露国営宇宙企業「ロスコスモス」のボリソフ社長によると、10日の中止の原因は、エンジン起動制御システムのエラー。次の打ち上げは翌11日に予定されており、「三度目の正直」での打ち上げ成功を目指す。