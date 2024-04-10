https://sputniknews.jp/20240410/3-18156198.html

露宇宙ロケット、打ち上げ再延期 あす、3度目のチャレンジ

露宇宙ロケット、打ち上げ再延期 あす、3度目のチャレンジ

Sputnik 日本

ロシアの重量級宇宙ロケット「アンガラA5」の打ち上げは10日、前日に続き再び中止となった。極東アムール州のボストチヌイ宇宙基地から、スプートニク特派員が伝えた。 2024年4月10日, Sputnik 日本

2024-04-10T19:35+0900

2024-04-10T19:35+0900

2024-04-10T19:35+0900

ロスコスモス

テック＆サイエンス

宇宙

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/04/0a/18156265_0:11:3604:2038_1920x0_80_0_0_e4e4fbbf91951d7f52019e9362b85605.jpg

「アンガラA5」の打ち上げは当初、9日に予定されていたが、加圧システムのトラブルで直前で中止となり、10日に延期されていた。露国営宇宙企業「ロスコスモス」のボリソフ社長によると、10日の中止の原因は、エンジン起動制御システムのエラー。次の打ち上げは翌11日に予定されており、「三度目の正直」での打ち上げ成功を目指す。

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

ロスコスモス, テック＆サイエンス, 宇宙