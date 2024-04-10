特別軍事作戦　4月10日の概要　露国防省

アブデーフカ方面でロシア軍は戦術的状況を改善、ウクライナ軍による11回の反撃を撃退した。敵は最大395人の兵士を失った。

ロシア軍はウクライナ軍の無人艇の施設を破壊した。

ドネツク方向でロシア軍は過去24時間にウクライナ軍の4回の反撃を撃退。敵は最大360人の兵士を失った。

ロシア軍は榴弾砲32門が保管されていたウクライナ軍の貯蔵基地とドローン組み立て工場2カ所を破壊した。

ロシアの防空システムは過去24時間にウクライナの無人機17機及びハンマー航空爆弾3発を撃墜した。