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バイデン氏、岸田首相を称賛 「真のリーダー」
バイデン氏、岸田首相を称賛 「真のリーダー」
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バイデン大統領は岸田首相を「真のリーダーだ」と称賛した。共同通信が報じた。 2024年4月11日, Sputnik 日本
2024-04-11T01:33+0900
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報道によると、バイデン氏は日米首脳会談の冒頭、ウクライナ支援や日米韓の連携強化などをめぐり、岸田氏は「勇敢な指導力」を発揮したとし、 「真のリーダーだ」と称賛した。またバイデン氏は日米同盟について、「史上最も力強い」と評価した。
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バイデン氏、岸田首相を称賛 「真のリーダー」
バイデン大統領は岸田首相を「真のリーダーだ」と称賛した。共同通信が報じた。
報道によると、バイデン氏は日米首脳会談の冒頭、ウクライナ支援や日米韓の連携強化などをめぐり、岸田氏は「勇敢な指導力」を発揮したとし、 「真のリーダーだ」と称賛した。
またバイデン氏は日米同盟について、「史上最も力強い」と評価した。