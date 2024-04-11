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岸田首相、ウクライナ支援継続を約束
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岸田首相はバイデン米大統領との首脳会談後に行った共同記者会見で、対ロシア制裁とウクライナ支援を継続する決意を述べ、緊密な連携で一致したことを明らかにした。 2024年4月11日, Sputnik 日本
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岸田首相、ウクライナ支援継続を約束
2024年4月11日, 04:14 (更新: 2024年4月11日, 04:15)
岸田首相はバイデン米大統領との首脳会談後に行った共同記者会見で、対ロシア制裁とウクライナ支援を継続する決意を述べ、緊密な連携で一致したことを明らかにした。
「日本が自らの問題として厳しい対露制裁と強力なウクライナ支援を継続していく決意を述べ、同志国との緊密な連携で一致した」