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洪水のオレンブルク州、ウラル川の水位が観測史上最高に

洪水のオレンブルク州、ウラル川の水位が観測史上最高に

Sputnik 日本

洪水被害が続く露オレンブルグ州ではウラル川の水位が観測史上最高を記録した。同州政府がテレグラム・チャンネルで伝えた。 2024年4月11日, Sputnik 日本

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これに先立ち、地域水文気象センターはモスクワ時間10日18時の時点で、ウラル川の水位が44センチ上昇し、10メートル22センチになったと報告した。オレンブルク州では、26の自治体で住宅1万2187棟の1万4263の世帯用地が依然として浸水している。浸水地域からは、7457人（うち1982人が子ども）が避難した。動画は緊迫した救出活動の様子。

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