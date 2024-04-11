三度目の正直 露宇宙ロケット打ち上げ



🇷🇺🚀 ロシアの重量級宇宙ロケット「アンガラA5」が日本時間11日午後6時ごろ、極東アムール州のボストチヌイ宇宙基地から打ち上げられた。スプートニク特派員が、現地から伝えた。



ボストチヌイ宇宙基地からの「アンガラA5」の打ち上げは初めて。… pic.twitter.com/igPkVMCZ8D