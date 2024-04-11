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三度目の正直　露宇宙ロケット打ち上げ
三度目の正直　露宇宙ロケット打ち上げ
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ロシアの重量級宇宙ロケット「アンガラA5」が日本時間11日午後6時ごろ、極東アムール州のボストチヌイ宇宙基地から打ち上げられた。スプートニク特派員が、現地から伝えた。 2024年4月11日, Sputnik 日本
2024-04-11T18:15+0900
2024-04-11T19:30+0900
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ボストチヌイ宇宙基地からの「アンガラA5」の打ち上げは初めて。 当初は9日に予定されていたが、2日連続でシステムトラブルによって発射直前に延期となり、この日は3度目のチャレンジだった。 「アンガラA5」はソ連崩壊後にロシアが開発したロケットで、最大で24.5トンの物資や装置を地球の低軌道上に運搬することができる。近い将来、ロシア独自の宇宙ステーション建設で「運搬業務」を担うことになり、2027年には最初のモジュールが打ち上げられる予定。
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三度目の正直　露宇宙ロケット打ち上げ

2024年4月11日, 18:15 (更新: 2024年4月11日, 19:30)
© Sputnik / Sergey Bobylev / メディアバンクへ移行宇宙ロケット「アンガラA5」
宇宙ロケット「アンガラA5」 - Sputnik 日本, 1920, 11.04.2024
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ロシアの重量級宇宙ロケット「アンガラA5」が日本時間11日午後6時ごろ、極東アムール州のボストチヌイ宇宙基地から打ち上げられた。スプートニク特派員が、現地から伝えた。
ボストチヌイ宇宙基地からの「アンガラA5」の打ち上げは初めて。
当初は9日に予定されていたが、2日連続でシステムトラブルによって発射直前に延期となり、この日は3度目のチャレンジだった。
「アンガラA5」はソ連崩壊後にロシアが開発したロケットで、最大で24.5トンの物資や装置を地球の低軌道上に運搬することができる。近い将来、ロシア独自の宇宙ステーション建設で「運搬業務」を担うことになり、2027年には最初のモジュールが打ち上げられる予定。
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