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米国、日本人宇宙飛行士2人を宇宙へ派遣する計画 月面着陸含む

米国、日本人宇宙飛行士2人を宇宙へ派遣する計画 月面着陸含む

Sputnik 日本

バイデン米大統領は岸田首相との首脳会談後の共同記者会見で、日本人宇宙飛行士2人を #宇宙 へ派遣する計画について発表した。 2024年4月11日, Sputnik 日本

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「そのうちの1人は、米国人以外で初めて月面着陸することになるだろう」🇯🇵 #岸田首相 も「宇宙分野でも大きな成果を得た」と述べ、「米国による日本人宇宙飛行士の2回の月面着陸機会の提供を確認した」ことを明らかにした。💬 岸田首相は「アルテミス計画において日本人宇宙飛行士が米国人以外で初めて月面に着陸できることを歓迎する」と述べた。

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