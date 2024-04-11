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ウクライナでの露特別軍事作戦
ロシアは2022年2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特別作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://sputniknews.jp/20240411/411-18168644.html
特別軍事作戦 4月11日の概要 露国防省
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ロシア国防省は、特別軍事作戦の進捗状況に関する日報を発表した。スプートニクが最も重要な項目をまとめた。 2024年4月11日, Sputnik 日本
2024-04-11T21:07+0900
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ウクライナ, ロシア軍, ロシア
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特別軍事作戦 4月11日の概要 露国防省
2024年4月11日, 21:07
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ロシア国防省は、特別軍事作戦の進捗状況に関する日報を発表した。スプートニクが最も重要な項目をまとめた。
ロシア軍は、ウクライナのエネルギー施設に大規模な精密攻撃を行った。その結果、ウクライナの軍事工場の稼働や軍への燃料供給が妨げられた。
攻撃はウクライナによるロシア国内の石油施設などへの攻撃の報復として行った。
ウクライナ軍は過去24時間で970人の兵力を損失した。
ロシア軍は11日にかけての深夜、クルスク州、タンボフ州など各地で計12機のドローンを迎撃した。
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