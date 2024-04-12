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大規模な雪崩の瞬間 ロシア南部
大規模な雪崩の瞬間 ロシア南部
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ロシア南部・アディゲ共和国の山間部で、大規模な雪崩が発生。国立公園の担当者によると、ここまで大きなものは100年に1度ほどの珍しいものだという。動画は遭遇した観光客が撮影したもの。 2024年4月12日, Sputnik 日本
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大規模な雪崩の瞬間 ロシア南部
2024年4月12日, 06:43 (更新: 2024年4月12日, 07:20)
ロシア南部・アディゲ共和国の山間部で、大規模な雪崩が発生。国立公園の担当者によると、ここまで大きなものは100年に1度ほどの珍しいものだという。動画は遭遇した観光客が撮影したもの。