ニュースを見逃した方のために　過去24時間の国際報道ダイジェスト

衆議院法務委員会は12日、離婚後の 共同親権を選択可能にする民法改正案を可決した。来週にも衆院を通過する見込み。

日本人の人口は1億2119万3000人となった。前年比83万7000人減で、過去最大の落ち込み。総務省が12日、人口推計を発表した。