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ニュースを見逃した方のために 過去24時間の国際報道ダイジェスト
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世界では毎日様々な出来事が起こっている。ここでは今日の国際ニュースをダイジェストでお届けする。 2024年4月12日, Sputnik 日本
2024-04-12T22:43+0900
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国際, 米国, 政治, セルゲイ・ラブロフ, ウクライナ, フィリピン, 中国, cis
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ニュースを見逃した方のために 過去24時間の国際報道ダイジェスト
世界では毎日様々な出来事が起こっている。ここでは今日の国際ニュースをダイジェストでお届けする。
米国で日本、米国、フィリピンの首脳会談が初めて開催され、首脳らは 中国の動向を踏まえ海洋の安全保障協力強化で一致した。
ロシアのラブロフ外相は12日、ベラルーシの首都ミンスクで開かれたCIS（独立国家共同体）の外相会合に出席した。会談を総括した記者会見でラブロフ外相は、テロとの闘いを含む、CIS空間における安全保障の分野について大きな注意が向けられたことや、CIS諸国に対する外国勢力の干渉について議論したことなどを明らかにした。
衆議院法務委員会は12日、離婚後の 共同親権を選択可能にする民法改正案を可決した。来週にも衆院を通過する見込み。
日本人の人口は1億2119万3000人となった。前年比83万7000人減で、過去最大の落ち込み。総務省が12日、人口推計を発表した。
ウクライナの大統領与党である「国民の僕」のクラフチュク副会長は、西側諸国からの援助減少を引き起こすのではないかという懸念により、ウクライナで承認された動員強化に関する法案から動員解除に関する規定が削除されたと述べた。