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日本人、83万人超減 75歳以上は2000万人突破

日本人、83万人超減 75歳以上は2000万人突破

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総務省が12日に発表した昨年10月1日時点の人口推計によると、日本人の人口は1億2119万3000人となった。前年比83万7000人減で、過去最大の落ち込み。 2024年4月12日, Sputnik 日本

2024-04-12T16:52+0900

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外国人を含めた日本の総人口は1億2435万2000人で、こちらは59万5000人減となった。一方、75歳以上のお年寄りは2007万8000人で、初めて2000万人を突破した。

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