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CIS外相会合 ラブロフ露外相の会見要旨
CIS外相会合 ラブロフ露外相の会見要旨
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ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相は12日、ベラルーシの首都ミンスクで開かれたCIS（独立国家共同体）の外相会談に出席した。会談を総括した記者会見でラブロフ外相は、ウクライナ情勢にも触れた。 2024年4月12日, Sputnik 日本
2024-04-12T20:58+0900
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CIS外相会合 ラブロフ露外相の会見要旨
ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相は12日、ベラルーシの首都ミンスクで開かれたCIS（独立国家共同体）の外相会談に出席した。会談を総括した記者会見でラブロフ外相は、ウクライナ情勢にも触れた。
会談ではテロとの闘いを含む、CIS空間における安全保障の分野について大きな注意が向けられた。
CIS諸国に対する外国勢力の干渉についても議論した。
ウクライナにもその飼い主にも誠実に交渉しようという意志が見えない。
スイス主催のウクライナ和平会議でロシアに対する「集団的最後通牒」が出れば、会議成功の望みは潰える。