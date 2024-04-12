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モスクワなどでテロ阻止＝FSB
モスクワなどでテロ阻止＝FSB
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露連邦保安庁（FSB）は11日、モスクワとドネツクでのテロを阻止したと発表した。 2024年4月12日, Sputnik 日本
2024-04-12T03:46+0900
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モスクワでは中央アジア出身の男が、ユダヤ教の教会シナゴーグ襲撃を計画していた。男は拘束時に銃で抵抗したため、射殺された。また、ドネツクではロシア軍の拠点でテロを起こそうとした中央アジア出身の6人が逮捕された。
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モスクワなどでテロ阻止＝FSB
露連邦保安庁（FSB）は11日、モスクワとドネツクでのテロを阻止したと発表した。
モスクワでは中央アジア出身の男が、ユダヤ教の教会シナゴーグ襲撃を計画していた。男は拘束時に銃で抵抗したため、射殺された。
また、ドネツクではロシア軍の拠点でテロを起こそうとした中央アジア出身の6人が逮捕された。