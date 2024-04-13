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露の核レトリックに関する日本の声明について露外務省報道官がコメント
露の核レトリックに関する日本の声明について露外務省報道官がコメント
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ロシアの核のレトリックに関する日本の声明はフェイクニュースの典型的な例である。ロシア外務省のザハロワ報道官がイズベスチヤ紙に語った。 2024年4月13日, Sputnik 日本
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露の核レトリックに関する日本の声明について露外務省報道官がコメント
2024年4月13日, 19:16 (更新: 2024年4月13日, 19:18)
ロシアの核のレトリックに関する日本の声明はフェイクニュースの典型的な例である。ロシア外務省のザハロワ報道官がイズベスチヤ紙に語った。
「広島と長崎に対する米国の犯罪的な核攻撃を隠蔽したり、このテーマをロシアと虚偽に結びつけることは、『フェイクニュース』と偽情報の典型的な例である」