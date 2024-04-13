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地雷除去ロボが露ドネツクで試験運用
地雷除去ロボが露ドネツクで試験運用
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地雷除去ロボ「スタルケル」（ストーカー）がドネツク人民共和国アブデーフカ付近で試験運用されている。ロボットを開発した「DST-Ural」（露チェリャビンスク）の代表がスプートニク通信に語った。 2024年4月13日, Sputnik 日本
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このモデルは試作機で、重量は27トン。540馬力のエンジンを搭載し、最高速度は時速10キロ（作業中は1キロから5キロ）。深さ30センチまでの地雷を除去可能。最大3キロの距離からリモコン操作可能とのこと。作業中、外壁が吹き飛んだものの、運用に影響はなかったとのこと。地雷撤去後、工兵が自由に活動できるようになったという。
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地雷除去ロボが露ドネツクで試験運用
2024年4月13日, 11:25 (更新: 2024年4月13日, 11:31)
地雷除去ロボ「スタルケル」（ストーカー）がドネツク人民共和国アブデーフカ付近で試験運用されている。ロボットを開発した「DST-Ural」（露チェリャビンスク）の代表がスプートニク通信に語った。
このモデルは試作機で、重量は27トン。540馬力のエンジンを搭載し、最高速度は時速10キロ（作業中は1キロから5キロ）。深さ30センチまでの地雷を除去可能。最大3キロの距離からリモコン操作可能とのこと。
作業中、外壁が吹き飛んだものの、運用に影響はなかったとのこと。地雷撤去後、工兵が自由に活動できるようになったという。