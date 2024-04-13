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Танк немецкого производства Леопард-2 - Sputnik 日本, 1920
西側諸国によるウクライナへの兵器供与
2022年2月にロシアが特別軍事作戦を開始して以来、 米国などの西側諸国はウクライナへ重装備の供与をはじめ、積極的な軍事支援を行っている。特に、ウクライナはすでに対戦車ミサイル「ジャベリン」、携帯式防空ミサイルシステム「スティンガー」、戦車「レオパルト」、「M1エイブラムス」、「チャレンジャー」、防空システム「パトリオット」、多連装ロケット砲「ハイマース」、巡航ミサイル「ストームシャドウ」などの兵器を受領している。スプートニクはウクライナへの兵器供与を注視し、その特徴や戦場での能力をまとめた。
https://sputniknews.jp/20240413/18187320.html
独、ウクライナに「パトリオット」追加供与へ
独、ウクライナに「パトリオット」追加供与へ
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ドイツはウクライナに防空システム「パトリオット」1基を新たに供与する。ドイツのテレビチャンネル「n-tv」が独国防省を引用して報じた。 2024年4月13日, Sputnik 日本
2024-04-13T22:37+0900
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ドイツはこれまでに「パトリオット」2基をウクライナに提供している。ロシアは、ウクライナへの兵器供与は「火遊び」であり、紛争解決を妨げ、NATO加盟国を紛争に直接巻き込んでいると考えている。
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独、ウクライナに「パトリオット」追加供与へ

2024年4月13日, 22:37
© Sputnik / Czarek Sokolowski防空システム「パトリオット」
防空システム「パトリオット」 - Sputnik 日本, 1920, 13.04.2024
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ドイツはウクライナに防空システム「パトリオット」1基を新たに供与する。ドイツのテレビチャンネル「n-tv」が独国防省を引用して報じた。
ドイツはこれまでに「パトリオット」2基をウクライナに提供している。
ロシアは、ウクライナへの兵器供与は「火遊び」であり、紛争解決を妨げ、NATO加盟国を紛争に直接巻き込んでいると考えている。
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