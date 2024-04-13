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独、ウクライナに「パトリオット」追加供与へ
独、ウクライナに「パトリオット」追加供与へ
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ドイツはウクライナに防空システム「パトリオット」1基を新たに供与する。ドイツのテレビチャンネル「n-tv」が独国防省を引用して報じた。 2024年4月13日, Sputnik 日本
2024-04-13T22:37+0900
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西側諸国によるウクライナへの兵器供与
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ドイツはこれまでに「パトリオット」2基をウクライナに提供している。ロシアは、ウクライナへの兵器供与は「火遊び」であり、紛争解決を妨げ、NATO加盟国を紛争に直接巻き込んでいると考えている。
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独、ウクライナに「パトリオット」追加供与へ
ドイツはウクライナに防空システム「パトリオット」1基を新たに供与する。ドイツのテレビチャンネル「n-tv」が独国防省を引用して報じた。
ドイツはこれまでに「パトリオット」2基をウクライナに提供している。
ロシアは、ウクライナへの兵器供与は「火遊び」であり、紛争解決を妨げ、NATO加盟国を紛争に直接巻き込んでいると考えている。