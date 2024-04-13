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ウクライナ軍がザポロジエ州トクマク市を砲撃、民間人6人が死亡
ウクライナ軍がザポロジエ州トクマク市を砲撃、民間人6人が死亡
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ウクライナ軍がザポロジエ州トクマク市の住宅街を砲撃、これにより子ども1人を含む6人が死亡したほか、20人以上が負傷した。ザポロジエ州のバリツキー知事が発表した。 2024年4月13日, Sputnik 日本
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現在、瓦礫の撤去作業が行われている。報道によると、瓦礫の下にまだ住民が取り残されているとのこと。
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ウクライナ軍がザポロジエ州トクマク市を砲撃、民間人6人が死亡
2024年4月13日, 09:39 (更新: 2024年4月13日, 09:46)
ウクライナ軍がザポロジエ州トクマク市の住宅街を砲撃、これにより子ども1人を含む6人が死亡したほか、20人以上が負傷した。ザポロジエ州のバリツキー知事が発表した。
現在、瓦礫の撤去作業が行われている。報道によると、瓦礫の下にまだ住民が取り残されているとのこと。