https://sputniknews.jp/20240413/icbm-18180976.html
露、ICBM発射実験を実施
露、ICBM発射実験を実施
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ロシアは輸送起立発射機（TEL）を使った大陸間弾道ミサイル（ICBM）の発射実験を行った。ICBMはロシア南部にあるカプースチン・ヤールから発射された。ロシア国防省が発表した。 2024年4月13日, Sputnik 日本
2024-04-13T02:46+0900
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国防省によると、ICBM発射実験の任務は「完全に完了」した。SNS上ではミサイル発射の珍しい跡を撮影した動画や写真が投稿されている。
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ロシアは輸送起立発射機（TEL）を使った大陸間弾道ミサイル（ICBM）の発射実験を行った。ICBMはロシア南部にあるカプースチン・ヤールから発射された。ロシア国防省が発表した。
国防省によると、ICBM発射実験の任務は「完全に完了」した。
SNS上ではミサイル発射の珍しい跡を撮影した動画や写真が投稿されている。