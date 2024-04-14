https://sputniknews.jp/20240414/18189774.html

ドローンとミサイルの同時攻撃はイスラエルの防空を混乱させる

ドローンとミサイルの同時攻撃はイスラエルの防空を混乱させる

Sputnik 日本

無人航空機とミサイルによる同時攻撃はイスラエルの防空を混乱させる可能性がある。匿名で取材に応じた米当局者の話としてブルームバーグ通信が報じた。 2024年4月14日, Sputnik 日本

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無人機とミサイルによる同時攻撃は、異なる速度、高度、異なる方向から到達する可能性があるため、イスラエルの防空システムを混乱させる可能性があるという。エルサレムではイランから行われた報復攻撃の様子が撮影されている。

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