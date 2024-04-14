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Обстрел зданий в палестинском городе Газа - Sputnik 日本, 1920
イスラエル・パレスチナの紛争激化
2023年10月7日、パレスチナ自治区ガザ地区からイスラエルへ大規模なロケット攻撃が行われた。その後、ハマス（パレスチナ運動の過激派でイスラム組織）の戦闘員はイスラエル南部の国境地帯に侵入し、イスラエルに対し「アル・アクサの洪水作戦」を発表した。これを受け、イスラエル国防軍はガザ地区のハマスに対する「鉄の剣作戦」の開始を発表し、ハマスの施設に対するミサイル空爆と国境地帯での掃討作戦を開始した。10月8日、イスラエルは50年前の第四次中東戦争以来初めて公式に「戦争状態」に入った。
https://sputniknews.jp/20240414/18191362.html
イラン軍参謀総長　報復作戦の完了を宣言　続行は無し
イラン軍参謀総長　報復作戦の完了を宣言　続行は無し
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イスラエルに対する『真実の約束』作戦は完了した。イランは作戦の続行は計画していない。イラン 軍のモハンメド・ハレビ参謀総長が発表。 2024年4月14日, Sputnik 日本
2024-04-14T16:19+0900
2024-04-14T17:15+0900
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イラン軍ハレビ参謀総長によれば、今回の作戦の標的はイスラエルとシリアの国境にある情報センターと、イスラエル軍のネバティム空軍基地だった。
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イラン軍参謀総長　報復作戦の完了を宣言　続行は無し

2024年4月14日, 16:19 (更新: 2024年4月14日, 17:15)
© AP Photo / Iranian Revolutionary Guard's Ground Forceイラン軍参謀総長　報復作戦の完了を宣言　続行は無し
イラン軍参謀総長　報復作戦の完了を宣言　続行は無し - Sputnik 日本, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Iranian Revolutionary Guard's Ground Force
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イスラエルに対する『真実の約束』作戦は完了した。イランは作戦の続行は計画していない。イラン 軍のモハンメド・ハレビ参謀総長が発表。
イラン軍ハレビ参謀総長によれば、今回の作戦の標的はイスラエルとシリアの国境にある情報センターと、イスラエル軍のネバティム空軍基地だった。
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