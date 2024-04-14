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イラン軍参謀総長 報復作戦の完了を宣言 続行は無し
イラン軍参謀総長 報復作戦の完了を宣言 続行は無し
Sputnik 日本
イスラエルに対する『真実の約束』作戦は完了した。イランは作戦の続行は計画していない。イラン 軍のモハンメド・ハレビ参謀総長が発表。 2024年4月14日, Sputnik 日本
2024-04-14T16:19+0900
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2024-04-14T17:15+0900
イスラエル・パレスチナの紛争激化
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イラン軍ハレビ参謀総長によれば、今回の作戦の標的はイスラエルとシリアの国境にある情報センターと、イスラエル軍のネバティム空軍基地だった。
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イラン軍参謀総長 報復作戦の完了を宣言 続行は無し
2024年4月14日, 16:19 (更新: 2024年4月14日, 17:15)
イスラエルに対する『真実の約束』作戦は完了した。イランは作戦の続行は計画していない。イラン 軍のモハンメド・ハレビ参謀総長が発表。
イラン軍ハレビ参謀総長によれば、今回の作戦の標的はイスラエルとシリアの国境にある情報センターと、イスラエル軍のネバティム空軍基地だった。