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ザハロワ外務省報道官 イスラエルはウクライナのロシア領への攻撃を一度も非難していない
ザハロワ外務省報道官 イスラエルはウクライナのロシア領への攻撃を一度も非難していない
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ロシア外務省のマリア・ザハロワ公式報道官は駐露シモーナ・ガリツェリン・イスラエル大使がロシア政権に対し、イランの攻撃を非難するよう呼びかけたことに次のように反応した。 2024年4月14日, Sputnik 日本
2024-04-14T23:09+0900
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ザハロワ外務省報道官 イスラエルはウクライナのロシア領への攻撃を一度も非難していない
ロシア外務省のマリア・ザハロワ公式報道官は駐露シモーナ・ガリツェリン・イスラエル大使がロシア政権に対し、イランの攻撃を非難するよう呼びかけたことに次のように反応した。
「シモーナ、ウクライナがロシアの地方に加えてくる攻撃に、イスラエルがたった一度でも非難する声明を表したことがあったでしょうか？ 思い当たらないでしょう？ 私も思い出せません。逆に、ゼレンスキー政権へのイスラエルの公式人らの支持声明は常時出されているじゃないですか」