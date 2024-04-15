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ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ウクライナでの露特別軍事作戦
ロシアは2022年2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特別作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://sputniknews.jp/20240415/18198355.html
露軍、フランス傭兵部隊の陣地を攻撃
露軍、フランス傭兵部隊の陣地を攻撃
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ロシア軍は、ウクライナ軍統制下のドネツク人民共和国・スラビャンスクで、フランス傭兵部隊の陣地を攻撃した。親露派地下組織のセルゲイ・レベデフ氏が、現地の協力者の話として明らかにした。 2024年4月15日, Sputnik 日本
2024-04-15T16:56+0900
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レベデフ氏は「仏製自走榴弾砲カエサルをウクライナ支援として持ってきたフランス人らの陣地で大きな爆発があった」と主張している。損失の程度は不明。また、ザポロジエ州幹部のウラジーミル・ロゴフ氏は15日、フランスが新たにカエサルをウクライナに供与し、戦線に投入し始めたと明かした。
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露軍、フランス傭兵部隊の陣地を攻撃

2024年4月15日, 16:56
© 写真 : Public domain / U.S. Army photo by Spc. Zakia Grayカエサル
カエサル - Sputnik 日本, 1920, 15.04.2024
© 写真 : Public domain / U.S. Army photo by Spc. Zakia Gray
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ロシア軍は、ウクライナ軍統制下のドネツク人民共和国・スラビャンスクで、フランス傭兵部隊の陣地を攻撃した。親露派地下組織のセルゲイ・レベデフ氏が、現地の協力者の話として明らかにした。
レベデフ氏は「仏製自走榴弾砲カエサルをウクライナ支援として持ってきたフランス人らの陣地で大きな爆発があった」と主張している。損失の程度は不明。
また、ザポロジエ州幹部のウラジーミル・ロゴフ氏は15日、フランスが新たにカエサルをウクライナに供与し、戦線に投入し始めたと明かした。
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