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通信切れても追跡・攻撃 AI搭載ドローン
通信切れても追跡・攻撃 AI搭載ドローン
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露トゥーラ州の軍事ドローン開発者、アンドレイ・イワノフ氏は最新鋭のAI搭載型無人機「オボドS（ヒツジバエ）」の実験映像を公開した。 2024年4月15日, Sputnik 日本
2024-04-15T22:07+0900
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このタイプでは、目標追跡中に地形や建物などの影響で通信が途絶えても、敵を捕捉し続け、人の介在なしに攻撃を実行できるという。
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露トゥーラ州の軍事ドローン開発者、アンドレイ・イワノフ氏は最新鋭のAI搭載型無人機「オボドS（ヒツジバエ）」の実験映像を公開した。
このタイプでは、目標追跡中に地形や建物などの影響で通信が途絶えても、敵を捕捉し続け、人の介在なしに攻撃を実行できるという。