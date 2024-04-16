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パリ五輪、聖火リレー始まる
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2024年パリ五輪の聖火採火式が16日、ギリシャのオリンピア遺跡・ヘラ神殿跡で行われ、最初の聖火ランナーが出発した。 2024年4月16日, Sputnik 日本
2024-04-16T19:36+0900
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式典にはIOC（国際オリンピック委員会）のバッハ会長らが出席した。 聖火リレーはギリシャとフランスの各地を回り、7月26日にパリで行われる開会式でフィニッシュを迎える。
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パリ五輪、聖火リレー始まる
2024年パリ五輪の聖火採火式が16日、ギリシャのオリンピア遺跡・ヘラ神殿跡で行われ、最初の聖火ランナーが出発した。
式典にはIOC（国際オリンピック委員会）のバッハ会長らが出席した。
聖火リレーはギリシャとフランスの各地を回り、7月26日にパリで行われる開会式でフィニッシュを迎える。