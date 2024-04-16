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中国が開発のAI搭載の放水砲 非殺傷戦の未来を変える能力とは
中国が開発のAI搭載の放水砲 非殺傷戦の未来を変える能力とは
Sputnik 日本
中国が非殺傷戦の未来を塗り替える海洋新技術を開発。AI搭載の新型放水砲の能力とは？ 2024年4月16日, Sputnik 日本
2024-04-16T00:36+0900
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中国, 人工知能, 南シナ海, アジア
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中国が開発のAI搭載の放水砲 非殺傷戦の未来を変える能力とは
2024年4月16日, 00:36
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中国が開発のAI搭載の放水砲
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中国が非殺傷戦の未来を塗り替える海洋新技術を開発。AI搭載の新型放水砲の能力とは？
搭載のAIがリアルタイムで標的を識別。100メートル先の標的に水圧1.2メガパスカルで直撃できる。
海上の悪天候条件でも驚異的な精度を維持。誤差はわずか2メートル。
モーションセンサーで情報収集。それに応じた威力、弾道が調整できる。
これにより中国は南シナ海でのプレゼンスを高め、非致死性兵器を使うことなく、海洋の権益を主張できる。
新兵器は従来の武力に代わるインテリジェンス戦略の道を開き、国際紛争の力関係を変えうる。
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