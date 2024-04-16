日本、NATOとの戦略的協力を引き続き強化＝外交青書

「ITPPは、日・NATO協力を新たな高みへと引き上げるため、（1）新たな安全保障課題、（2）従来からの安全保障課題、（3）協力活動の拡大、（4）基本的価値の促進を四つの優先課題として、その下で、サイバー、戦略的コミュニケーション、科学・技術を始めとする16の具体的な協力分野を掲げている」