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日本、NATOとの戦略的協力を引き続き強化＝外交青書
日本、NATOとの戦略的協力を引き続き強化＝外交青書
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16日に公表された2024年版外交青書の中で、日本は基本的価値と戦略的利益を共有するパートナーであるNATO（北大西洋条約機構）との戦略的な連携を引き続き強化していくと明記された。 2024年4月16日, Sputnik 日本
2024-04-16T12:18+0900
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同文書では、2023年7月に岸田首相がNATO首脳会合に参加し、日・NATOの新たな協力文書である国別適合パートナーシップ計画（ITPP）に関する合意が発表されたことに触れている。米政府は、今年7月に米ワシントンで開催予定のNATO首脳会合に岸田首相を招待する方向で調整している。
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日本、NATOとの戦略的協力を引き続き強化＝外交青書
16日に公表された2024年版外交青書の中で、日本は基本的価値と戦略的利益を共有するパートナーであるNATO（北大西洋条約機構）との戦略的な連携を引き続き強化していくと明記された。
「変わりゆく国際安全保障環境に対応し、法の支配に基づく国際秩序を維持・強化していくため、日本は、基本的価値と戦略的利益を共有するパートナーであるNATOとの間で戦略的な連携を着実に強化していく」
同文書では、2023年7月に岸田首相がNATO首脳会合に参加し、日・NATOの新たな協力文書である国別適合パートナーシップ計画（ITPP）に関する合意が発表されたことに触れている。
「ITPPは、日・NATO協力を新たな高みへと引き上げるため、（1）新たな安全保障課題、（2）従来からの安全保障課題、（3）協力活動の拡大、（4）基本的価値の促進を四つの優先課題として、その下で、サイバー、戦略的コミュニケーション、科学・技術を始めとする16の具体的な協力分野を掲げている」
米政府は、今年7月に米ワシントンで開催予定のNATO首脳会合に岸田首相を招待する方向で調整している。