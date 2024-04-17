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中国は台湾の分離主義を容認しない＝中国国防相
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中国は台湾における分離主義の活動や外部からの分離活動支援を決して容認しない。中国の董軍国防相が米国防総省のロイド・オースティン長官と行ったビデオ会談で強調した。 2024年4月17日, Sputnik 日本
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中国当局によると、台湾問題は中国の核心的利益であり、「中国の核心的利益が侵害されることがあってはならない」と発言したという。米中国防相会談が行われたのは2022年11月以来初めてで、およそ1年5か月ぶり。
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中国は台湾の分離主義を容認しない＝中国国防相
2024年4月17日, 10:55 (更新: 2024年4月17日, 13:07)
中国は台湾における分離主義の活動や外部からの分離活動支援を決して容認しない。中国の董軍国防相が米国防総省のロイド・オースティン長官と行ったビデオ会談で強調した。
中国当局によると、台湾問題は中国の核心的利益であり、「中国の核心的利益が侵害されることがあってはならない」と発言したという。
米中国防相会談が行われたのは2022年11月以来初めてで、およそ1年5か月ぶり。