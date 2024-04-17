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露クルガン州でも洪水被害
露クルガン州でも洪水被害
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露南部クルガン州のシュムコフ知事は17日、氾濫した州内を流れるトボル川沿い地域を上空から捉えた映像を公開した。州内では数千戸に浸水被害の恐れがあるとして、これまでに少なくとも1万3000人が避難している。 2024年4月17日, Sputnik 日本
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露クルガン州でも洪水被害
2024年4月17日, 18:23 (更新: 2024年4月17日, 18:26)
露南部クルガン州のシュムコフ知事は17日、氾濫した州内を流れるトボル川沿い地域を上空から捉えた映像を公開した。州内では数千戸に浸水被害の恐れがあるとして、これまでに少なくとも1万3000人が避難している。