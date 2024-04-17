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ショイグ露国防相 衛生兵ロボを視察
ショイグ露国防相 衛生兵ロボを視察
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ロシアのセルゲイ・ショイグ国防相は、モスクワ郊外の軍事展示場「パトリオット」を視察。戦場から負傷者を救出する衛生兵ロボットを確認したり、最新の装甲車両を自ら運転するなどした。 2024年4月17日, Sputnik 日本
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ショイグ露国防相 衛生兵ロボを視察
2024年4月17日, 19:54 (更新: 2024年4月17日, 19:55)
ロシアのセルゲイ・ショイグ国防相は、モスクワ郊外の軍事展示場「パトリオット」を視察。戦場から負傷者を救出する衛生兵ロボットを確認したり、最新の装甲車両を自ら運転するなどした。