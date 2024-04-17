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日本の2023年度貿易収支、3年連続で赤字

日本の2023年度貿易収支、3年連続で赤字

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日本の財務省が2023年度の貿易統計を発表した。これによると、昨年度は5兆8919億円の赤字となった。貿易赤字は3年連続。ただし、エネルギー価格が下落したことで、赤字幅は前年度（22兆円余りの赤字）と比べて73.3％縮小した。 2024年4月17日, Sputnik 日本

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輸入額は前年度と比べて10.3％減少し、108兆7901億円となった。また、輸出額は自動車の販売が好調だったことで、前年度から3.7％増えて102兆8983億円となり、初めて100兆円を超えた。なお、2024年3月の貿易収支は3665億円の黒字となっている。

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