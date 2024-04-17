BRICSの取り組みに米国と同盟国は大きな憂慮＝ラブロフ外相

「この取り組みが米国とその同盟国の憂慮を一層深めていることを我々は知っている。彼らは、これが大成功した場合、もちろん、我々は成功させるが、現時点で西側が開始し、機能しているグローバリゼーションのメカニズムが深刻に危ぶまれる事態になる」