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ロシア軍、戦場ロボットをテスト
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ロシア軍の部隊「エスパニョーラ」は様々な戦場ロボットのテストを行った。司令官が映像とともにスプートニクに明かした。映像ではドローンやロボット担架、自動運転の運搬車両などが確認できる。 2024年4月18日, Sputnik 日本
2024-04-18T15:42+0900
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ロシア軍、戦場ロボットをテスト
ロシア軍の部隊「エスパニョーラ」は様々な戦場ロボットのテストを行った。司令官が映像とともにスプートニクに明かした。映像ではドローンやロボット担架、自動運転の運搬車両などが確認できる。